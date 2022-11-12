Учасник злочинного угруповання збував талони на пальне, викрадені з КП окупованого Мелітополя

За процесуального керівництва Запорізької окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у складі організованого злочинного угруповання збував талони на пальне, викрадені з комунальних підприємств окупованого Мелітополя. Йому інкримінують привласнення чужого майна, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, троє службових осіб після повномасштабного вторгнення рф та тимчасової окупації Мелітополя об’єднались у злочинне угрупування з метою привласнення майна місцевих комунальних закладів та підприємств. Після заволодіння талонами на пальне, які належали вказаним суб’єктам господарювання, з метою їх подальшої реалізації вони залучили черкащанина. Чоловік раніше працював у одній із паливних компаній України та був добре обізнаний з питань цінової політики та попиту на топливо. За спільним злочинним планом він мав продати талони на підконтрольній Україні території, а виручені кошти передати членам угрупування до Мелітополя.

Підозрюваний був викритий правоохоронцями на одному з блокпостів на Запоріжжі. Загальна сума шкоди спричинена комунальним закладам складає 410 тис. грн.

Стосовно ще трьох учасників злочинного угрупування матеріали виділені в окремі кримінальні провадження, наразі вирішується питання про проведення у них спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура