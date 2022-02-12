В Харькове мужчина во время застолья ударил ножом своего сына

Харьковчанин ранее уже был осужден за убийство. Об этом 12 февраля сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Информация о случившемся поступила правоохранителям от дежурного врача бригады скорой помощи. Как выяснилось, 65-летний мужчина выпивал дома вместе со своим 36-летним сыном. Между родственниками возникла ссора, в ходе которой отец схватил нож и ударил им сына. После этого мужчина вызвал скорую.

Следователи сообщили харьковчанину о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (“умышленное тяжкое телесное повреждение”) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее в Харьковской области сожительница воткнула нож в грудь мужчины. Инцидент произошел в поселке Новая Водолага. В полицию обратилась 70-летняя жительница поселка, которая заявила, что обнаружила 47-летнего сына с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Как выяснилось, во время бытовой ссоры, 46-летняя сожительница схватила кухонный нож и воткнула в тело мужчины. // Newsroom