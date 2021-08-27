В Харькове силовики с автоматами штурмуют дом криминального авторитета — СМИ

Операция проходит на пресечении Бакулина и Шатиловской.

Об этом Newsroom рассказала местная жительница. «На перекрестке — много полиции и спецназ. Силовики с автоматами, лезут через забор частного дома», — сообщила харьковчанка Татьяна.

В пресс-службе ГУНП информацию пока что не комментируют. По собственным данным Newsroom, обыск в доме проводит Департамент уголовного розыска.

Дом, о котором идет речь, принадлежит криминальному авторитету Владимиру Чепилю по прозвищу «Борода». Год назад мужчину уже задерживали по подозрению в вымогательстве и эксплуатации людей, тогда он вышел под залог в 168 тысяч гривен. В весной 2016 года к Чепилю наведались около 30 бойцов «Альфы» из нескольких городов. По месту жительства мужчины силовики обнаружили два грамма кокаина. Спустя полгода во двор дома на Шатиловской неизвестные бросили гранату. Еще раз мужчина «прославился» в марте 2020 года, припарковав джип на тротуаре возле ХОГА.