В Харькове задержали криминального авторитета «Гончарика», вымогавшего у бизнесмена $250 тысяч

В Харькове 17 января спецназ, оперативники и следователи полиции задержали криминального авторитета.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Подозреваемый угрожал физической расправой и уничтожением имущества предпринимателю и заставлял отдать ему 250 тысяч долларов США несуществующего долга.

«Процесс вымогательства и получения части оговоренной суммы зафиксировали полицейские. А 17 января задержали фигуранта при получении денег. На месте происшествия изъяли 150 тысяч долларов США», — сообщили в полиции.

Криминальный авторитет задержан на трое суток, ему намерены сообщить о подозрении в вымогательстве. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

«Интерфакс-Украина» сообщает, что прозвище задержанного «Гончарик». По сообщениям СМИ, им является Михаил Гончаренко, которого называют «главным бандитом Харькова». Гончаренко – бывший выпускник военного училища, судим за двойное убийство. Был связан с авторитетом «Князем» (Вадимом Казарцевым). // Преступности.НЕТ