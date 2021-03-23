В Одесі на хабарі затримали заступника начальника управління територіального підрозділу Держпродспоживслужби

Неправомірну вигоду посадовець вимагав за зменшення штрафних санкцій. Затримали його під час отримання першого «траншу».

Учора, 22 березня, затримали посадову особу оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями під час отримання першої частини неправомірної вигоди – 5 000 гривень.

Загалом заступник начальника управління — начальник відділу Одеського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області вимагав від підприємця 20 000 гривень. За цю суму обіцяв не накладати штрафні санкції за виявлені в ході перевірки закладу громадського харчування порушення.

Вирішується питання про затримання фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України