В Сумах оперативники поліції встановили особу злодія, який скоїв десятки крадіжок з магазинів

Співробітниками відділу кримінальної поліції використовуючи можливості працівників сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області було викрито місцевого жителя у вчиненні ряду крадіжок одягу, взуття та продуктів з закладів торгівлі в обласному центрі.

Наркозалежний 41-річний чоловік, попередньо підозрюється у скоєнні щонайменше двадцяти крадіжок з кількох магазинів, розташованих у центрі міста. Діяв зловмисник просто: сховавши обличчя під медичною маскою, заходив в магазин, брав пару жіночого взуття, чоловічу куртку чи інший одяг, що знаходилися неподалік від входу, і відразу ж виходив. На все це витрачав всього кілька секунд. Викрадені речі реалізовував. Наразі поліція з’ясовує як саме і кому.

Крім крадіжок з магазинів, що торгують промисловими товарами, зловмисник нерідко відвідував і продовольчі магазини самообслуговування звідки викрадав продукти харчування, переважно ковбаси.

Чоловікові вже повідомлено про підозру в скоєнні чотирнадцяти злочинів передбачених ч.4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області