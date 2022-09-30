Вбив знайомого під час сварки – мешканця Київщини засуджено до 9 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури мешканця Київщини визнано винним у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 9 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що в одному з сіл Володарської об’єднаної територіальної громади в квітні поточного року між двома знайомими під час вживання алкогольних напоїв виникла сварка.

Під час конфлікту засуджений наніс руками не менше 17 ударів в область голови та тулуба потерпілого. Від отриманих травм, останній помер на місці події.

До набрання вироком законної сили вказаний громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура