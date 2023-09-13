Відсторонено від посади посадовця столичного КП, якого підозрюють у збитках на ₴6,5 млн. на будівництві Подільського мосту

За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва відсторонено від посади заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялося раніше, у червні 2023 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником була укладена додаткова угода щодо проведення робіт з облаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульв. Перова.

Підозрюваний, який на той час виконував обов’язки директора комунального підприємства, будучи обізнаним з правилами визначення вартості будівництва, не перевірив ринкові ціни на річковий пісок та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю вказаного будівельного матеріалу.

Відповідно до висновку експертизи, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року за клопотанням прокурора директор КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» був відсторонений від посади через підозру у службових злочинах із мільйонними збитками. Після цього, виконувачем обов’язків директора комунального підприємства призначили його заступника.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури