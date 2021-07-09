Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок стосовно колишнього оперуповноваженого ГУ СБУ в Києві та Київській області

Сьогодні, 9 липня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок стосовно колишнього оперуповноваженого Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, визнавши його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, та виправдавши за ч. 3 ст. 368 цього ж Кодексу.

Як встановив суд, у липні 2016 року на одному з підприємств Київської області відбувся обшук, у ході якого було вилучено виробниче обладнання для обробки бурштину та бурштинова сировина вагою 55 кг. З метою якнайшвидшого повернення зазначеного обладнання, необхідного для відновлення господарської діяльності, оперуповноважений ГУ СБУ України обіцяв засновнику цього товариства за неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч доларів США вплинути на прийняття слідчим необхідних рішень.

Розглянувши справу в межах пред’явленого обвинувачення, оцінивши наведені докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, та проаналізувавши ці докази в їх сукупності та взаємозв’язку, колегія суддів дійшла висновку про їхню допустимість, належність, достовірність та достатність для визнання обвинуваченого винуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Суд призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 3 роки.

Разом з тим, колегія суддів визнала недоведеним обвинувачення за ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки згідно зі ст. 62 Конституції України, ст. 17 КПК України обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. При цьому особа має бути виправдана, якщо сторона обвинувачення не доведе її винуватість поза розумним сумнівом. Таким чином, обвинуваченого визнано судом невинуватим за ч. 3 ст. 368 КК України у пред’явленому обвинуваченні та виправдано.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд.

Вищий антикорупційний суд