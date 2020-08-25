Водія сміттєвоза, який скоїв смертельний наїзд на жінку, взято під варту без альтернативи
За клопотанням столичної прокуратури Шевченківським районним судом міста Києва взято під варту водія вантажівки, який скоїв ДТП, внаслідок якої 46-річна жінка загинула, а 2-річного хлопчика госпіталізовано до лікарні.
Трагедія сталася 22 серпня 2020 року на вул. Флоренції у Дніпровському районі столиці.
Підозрюваний, керуючи у стані алкогольного сп’яніння вантажним автомобілем – сміттєвозом, рухався заднім ходом по дворовій території житлового будинку та скоїв наїзд на жінку з дитиною.
Внаслідок ДТП жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці, а 4-річного хлопчика госпіталізували.
Водієві повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.
Розслідування триває.
Прес-служба прокуратури міста КиєваTweet