Водія судитимуть за ДТП у Полтавському районі, унаслідок якої загинула майже вся сім’я (фото)

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілій тілесні ушкодження, а також загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Подія сталася у червні 2023 року неподалік с. Петрівка Полтавського району.

За даними слідства, обвинувачений за кермом автомобіля «Renault Laguna» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Subaru Legacy», в якій їхала сім’я полтавців.

Унаслідок ДТП водій «Subaru Legacy», його дружина та 13-річний син загинули, 73-річна мама померла у «швидкій» по дорозі в лікарню, а 11-річна донька отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури