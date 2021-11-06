Волинські поліцейські викрили у хабарництві командира підрозділу військової частини

Військовослужбовець налагодив «схему» вимагання та одержання неправомірної вигоди за безперешкодне прийняття на військову службу.

Учора, 3 листопада, працівники слідчого управління ГУНП у Волинській області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД під час одержання хабаря затримали командира одного з підрозділів військової частини.

Фігурант отримав 10 500 грн неправомірної вигоди за безперешкодне прийняття на військову службу за контрактом та в подальшому проходження служби у військовій частині.

Досудове розслідування розпочали за ч. 3 ст. 368 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальне керівництво у справі здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Нині правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, що прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами управління стратегічних розслідувань

у Волинській області