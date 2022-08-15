Впродовж тижня столичні оперативники затримали 24 особи за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів

Також під особливою увагою правоохоронців – злочини майнової спрямованості, аби максимально знизити рівень злочинності за цим напрямком.

Протягом минулого тижня співробітники управління карного поліції Києва здійснювали заходи з розшуку осіб, причетних до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Відтак, викрито та затримано 24 правопорушника, які переховувались від органів досудового розслідування, суду та установ виконання покарань.

Переважна більшість скоєних правопорушень – це крадіжки, грабежі, вимагання, незаконне заволодіння транспортним засобом та наркозлочини. Під особливою увагою правоохоронців – злочини майнової спрямованості, аби максимально знизити рівень злочинності за цим напрямком.

Крім того, столичні оперативники займаються пошуком безвісно зниклих осіб. За минулий тиждень поліцейські знайшли 105 безвісно зниклих громадянин та відновили з ними зв’язок. Разом з тим, поліцейські здійснюють оперативно-розшукові заходи з виявлення та ідентифікації тіл загиблих – встановлено 8 осіб.

Відділ комунікації поліції Києва