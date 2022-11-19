Викрито очільниць «департамента образования рф» на Запоріжжі, які змушували вихваляти кремль у місцевих школах

Служба безпеки продовжує системно викривати ворожих поплічників, які перебувають у захоплених регіонах України.

У ході оперативних заходів викрито двох колишніх чиновниць освітньої галузі, які добровільно вступили до створеного агресором «департамента образования» міста Токмак на Запоріжжі.

Перебуваючи на керівних «посадах», вони сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти.

Для цього закликали вчителів повертатися на «робочі місця» і викладати навчальну програму за російськими підручниками і прокремлівськими «методичками».

У разі незгоди пособниці ворога погрожували освітянам «наслідками» у вигляді незаконних переслідувань.

Для залякування і доведення своїх вимог організовували так звані «общественные собрания», де публічно агітували за підтримку країни-агресора та виправдовували її злочини.

У разі переходу на бік ворога «гарантували» виплату російських «зарплат» і лояльне ставлення місцевого «районо».

За даними слідства, зловмисницями є колишня керівниця відділу освіти Токмацької міської ради та її заступниця. На початку повномасштабного вторгнення вони підтримали окупантів та вступили до їх «адміністрації».

Наразі вони продовжують переховуватись від правосуддя на захопленій території півдня нашої держави.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниць до відповідальності за злочини проти України.

Процесуальні дії з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Запорізької області спільно з обласною прокуратурою.

СБУ