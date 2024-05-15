Викрито «пропагандистку», яка закликала провести референдум щодо приєднання тимчасово окупованих територій України до Росії

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, мешканка Харкова, маючи антиукраїнські погляди, підтримувала загарбницьку політику кремля і окупацію частини території нашої держави. Жінка вирішила спробувати себе в ролі пропагандистки і записала відеоролик, у якому раділа приходу так званих «визволителів».

Обвинувачена стверджувала, що приєднання окупованих територій до складу рф стане «рятівним» для населення України і закликала провести так звані «референдуми». У подальшому цей ролик було розміщено в проросійському Telegram-каналі.

Результати проведеної комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення підтвердили протиправний характер висловлювань жінки.

Наразі обвинувачена переховується від слідства і перебуває в розшуку. Її судитимуть заочно в Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура