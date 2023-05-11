Викрито шахрая, який ошукав понад 30 громадян на продажі неіснуючих товарів

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито шахрая, який ошукав понад 30 громадян на онлайн-продажах (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік розміщував на одній із популярних інтернет-платформ оголошення з продажу різноманітних товарів – техніки, ігрових консолей, зарядок до мобільних телефонів, офісних крісел тощо. Однак після перерахування оплати клієнти товар не отримували.

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Противоправними діями зловмисника 34 громадянам завдано збитків на суму близько 220 тис грн.

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Під час проведення досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків на території міста Києва, Київської області і міста Суми, у ході яких вилучено мобільні телефони, сім-карти різних операторів, квитанції.

Шахраєм виявився житель міста Ірпінь, 2002 року народження.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

Розкриття злочинної діяльності здійснювалось спільно з правоохоронцями Шевченківського Управління поліції у м. Києві та кіберполіцією.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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