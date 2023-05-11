Викрито шахрая, який ошукав понад 30 громадян на продажі неіснуючих товарів

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва викрито шахрая, який ошукав понад 30 громадян на онлайн-продажах (ч. 3 ст. 190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік розміщував на одній із популярних інтернет-платформ оголошення з продажу різноманітних товарів – техніки, ігрових консолей, зарядок до мобільних телефонів, офісних крісел тощо. Однак після перерахування оплати клієнти товар не отримували.

Противоправними діями зловмисника 34 громадянам завдано збитків на суму близько 220 тис грн.

Під час проведення досудового розслідування проведено низку санкціонованих обшуків на території міста Києва, Київської області і міста Суми, у ході яких вилучено мобільні телефони, сім-карти різних операторів, квитанції.

Шахраєм виявився житель міста Ірпінь, 2002 року народження.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

Розкриття злочинної діяльності здійснювалось спільно з правоохоронцями Шевченківського Управління поліції у м. Києві та кіберполіцією.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура