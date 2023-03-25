Викрито зловмисників, які ошукали військових на суму понад пів мільйона гривень

Чоловіки привласнили гроші під виглядом продажу в інтернеті військового спорядження. За попередніми даними, від протиправних дій постраждали понад 60 військових та їхні родичі. Фігурантам може загрожувати до 8 років за ґратами.

Організатор схеми – 19-річний житель Сумщини – у соцмережах створив профілі-магазини військової амуніції. Для маскування протиправної діяльності фігурант регулярно публікував позитивні відгуки, залишені з фейкових акаунтів. Також він використовував сервіси «накрутки» підписників і платну рекламу.

Умовою купівлі була повна оплата на підконтрольні банківські картки. Однак одержавши гроші, зловмисник припиняв спілкування з клієнтами.

До протиправної діяльності хлопець залучив ще двох жителів Вінниччини. Їхня роль полягала в оформленні рахунків у різних банківських установах для отримання грошей і подальшого їхнього перерозподілу.

За попередніми даними, зловмисники ошукали 62 громадян, військових та їхніх родичів. Загальна сума збитків сягає понад пів мільйона гривень.

В оселях фігурантів, у Сумській та Вінницькій областях, працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, планшети та банківські картки.

Слідчі Хмільницького районного відділу поліції Вінниччини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Хмільницька окружна прокуратура Вінницької області.

Департамент кіберполіції Національної поліції України