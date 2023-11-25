Вимагав гроші, погрожуючи фізичним насильством – на Житомирщині судитимуть кримінального «авторитета» (ФОТО)

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом вимагання передачі чужого майна, з погрозою застосування насильства над потерпілим та умисного поширення у суспільстві злочинного впливу (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, значну суму грошей у потерпілої вимагав житель Бердичівського району.

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Також набув так званого статусу «кримінального авторитета». Поширюючи у суспільстві злочинний вплив, вирішував конфлікти та спірні ситуації окремих осіб, які до нього зверталися.

Так, у травні цього року, на прохання знайомого, взявся «вибивати» у жительки м. Андрушівки гроші, які жінка позичила свого часу для лікування важкохворої дитини.

Обвинувачений неодноразово телефонував потерпілій та агресивно вимагав негайно віддати 32 тис. грн. У разі невиконання вимоги – погрожував жорстокою фізичною розправою.

Потерпаючи від постійного психологічного тиску та переживаючи за свою безпеку, жінка змушена була перерахувати частину грошей на вказаний вимагачем банківський рахунок.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура. Досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури