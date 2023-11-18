Взято під варту водія, який п’яним скоїв ДТП із загибеллю двох жінок та травмуванням малолітніх дітей

17.11.2023, за участі прокурора Житомирської обласної прокуратури обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без внесення застави підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Відповідно до ухвали Корольовського районного суду міста Житомира, підозрюваного із зали суду відправлено до слідчого ізолятора тимчасового тримання.

За даними слідства, смертельну дорожньо-транспортну пригоду скоїв 29-річний житель Звягельського району. Раніше його вже двічі суд позбавляв права керуванням авто, зокрема, у стані алкогольного сп’яніння – строком на один рік. У серпні цього року – за керування авто у стані наркотичного сп’яніння – строком на 5 років.

Попри це, він нехтував забороною та сідав за кермо «позиченого» у приятеля авто.

Так, 16 листопада, майже опівночі, керуючи авто у стані алкогольного сп’яніння, після гостювання у родича, він повертався додому. У салоні перебували двоє жінок (його тітки) та двоє малолітніх дітей.

По дорозі у с. Кропивня Звягельського району підозрюваний не зменшив швидкості руху на повороті та не врахував дорожніх обставин, унаслідок чого авто з’їхало на низинне узбіччя та перекинулося на дах.

ДТП призвела до трагічних результатів: обидві жінки загинули, а діти однієї з них, 11-річна донька та дворічний син, з травмами були доставлені до лікарні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура. Досудове розслідування – ГУНП в області.

Житомирська обласна прокуратура