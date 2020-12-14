За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів біля станції метро Видубичі розпочато кримінальне провадження

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють особу зловмисника задля притягнення його до відповідальності.

Сьогодні до столичної поліції по спецлінії 102 від журналістки одного із місцевих телеканалів надійшло повідомлення про те, що біля станції метро Видубичі під час зйомки сюжету у прямому ефірі її вдарив невідомий. На виклик оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції.

Правоохоронці на місці події провели невідкладні слідчі дії, опитали потерпілу та свідків події. Також оперативники проаналізували відео журналістів, де зафіксовано правопорушника.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські проводять необхідні слідчі дії та оперативні заходи для затримання правопорушника та притягнення його до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва