За колабораціонізм судитимуть керівницю «дворца культури» у Волновасі

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про здійснення 30-річною жителькою Донецька колабораційної діяльності та виправдовування й визнання нею правомірною тимчасової окупації частини території України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

До окупації міста Волновахи російськими військами жінка працювала завідувачкою відділу Комунального закладу «Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади», а в березні 2022 року погодилася на пропозицію окупаційної адміністрації держави-агресора обійняти посаду виконувача керівника незаконно створеного «муниципального бюджетного учреждения «волновахский районный дворец культуры им. в.а. жоги».

У подальшому вона організовувала та брала участь у проведенні масових політичних та інформаційних заходів на підтримку росії та її збройних формувань.

Виготовлені жінкою агітаційні відеоматеріали до «дня прапора днр», «дня конституції російської федерації», інтерв’ю, в яких вона прославляла окупантів та всіляко принижувала все українське, демонструючи особисту прихильність новій владі та відстоюючи проросійську позицію, розміщувалися у месенджері «Telegram» в інформаційному каналі «Волноваха ДНР Администрация Волновахского района (Официальный канал)» та демонструвалися в ефірах пропагандистських телеканалів.

Досудове розслідування: УСБУ у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури