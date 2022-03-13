За крадіжку в умовах воєнного стану жителю Тернопільського району загрожує до 8 років позбавлення волі

Чоловік у п’ятницю, 11 березня, викрав товар в одному із магазинів в обласному центрі. Відповідно до внесених змін до Кримінального кодексу, підозрюваному інкримінують частину 4 статті 185, яка передбачає скоєння даного злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

За допомогою записів з камер відеоспостереження правоохоронці вийшли на слід зловмисника. Його одразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Працівники поліції нагадують, що Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство». Відповідно до змін, такі правопорушення, як Крадіжка (ст.185 ККУ), Грабіж (186 ККУ), Розбій (187 ККУ), Вимагання (189 ККУ) та Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (191 ККУ) прирівняні до особливо тяжких злочинів, скоєних у період військового стану.

Зміни торкнулися:

– частини 4 ст. 185 (Крадіжка), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років);

— частини 4 ст. 186 (Грабіж), покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років),

— частини 4 ст. 187 (Розбій), покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна);

— частини 4 ст. 189 (Вимагання), покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна;

— частини 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років).

Відділ комунікації поліції Тернопільської області