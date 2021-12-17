За незаконний продаж «Укрпошті», «МАУ» та іншим підприємствам запатентованого виробу судитимуть засновників та керівника підприємства на Одещині

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох засновників та керівника підприємства за фактом незаконного використання підприємством корисної моделі, запатентованої іншим суб’єктом господарювання (ч. ч. 2,3 ст. 177 КК України).

За даними слідства, одне із підприємств Одеси, без відповідної ліцензії на використання патенту, виготовляло та реалізовувало індикаторні пломби, що застосовуються з метою захисту будь-яких об’єктів від несанкціонованого втручання. Фірма також брала участь у здійсненні державних закупівель. Замовниками їхньої продукції стали близько 50 підприємств, зокрема, державне підприємство «Укрпошта» та авіакомпанія «МАУ».

Під час санкціонованого обшуку у приміщенні підприємства виявлено та вилучено готову продукцію, комплектуючі, сировину та обладнання для їх виготовлення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Окружного районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора