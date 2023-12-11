За незаконний експорт спирту під виглядом зимової рідини для склоомивача – на Буковині судитимуть посадову особу суб’єкта господарювання
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно посадової особи суб’єкта господарювання на ринку хімічної промисловості за фактом незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).
За даними слідства, обвинувачена планувала переправити з метою збуту до Болгарії спирт, під виглядом зимової рідини для склоомивача.
Правоохоронці затримали вантажівку з контрафактною експортною продукцією, у вересні цього року, на посту «Порубне-Сірет». З незаконного обігу вилучено понад 23000 літрів фальсифікованого спирту, орієнтовною вартістю 3 млн грн.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу оперативно-розшукового підрозділу 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича (м.Чернівці).
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура