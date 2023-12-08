За підроблення документів та крадіжку грошей відповідатиме заступниця начальника поштового відділення

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо 35-річної жительки Чортківського району, обвинуваченої у крадіжці грошей та підробленні документів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювана, перебуваючи на посаді заступника начальника відділення поштового зв’язку, вчинила крадіжку 159 тисяч гривень. Жінка, маючи доступ до системи переказів, сформувала бланки на отримання поштових переказів на жителів громади. Відтак здійснила замовлення готівки на відділення для виплати цих переказів і таємно викрала готівку з каси.

Слідчі довели причетність зловмисниці до вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 185 – таємне викрадення чужого майна, що завдало значної шкоди потерпілому та частиною 1 статті 358 – підроблення офіційного документа Кримінального кодексу.

Міру покарання підозрюваній визначить суд.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області