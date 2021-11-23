За розбещення неповнолітніх до 6 років 10 місяців ув’язнення засуджено мешканця Маріуполя

За публічного обвинувачення прокурорів Маріупольської окружної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у вчиненні розпусних дій щодо двох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України). Жовтневий районний суд м. Маріуполя призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 10 місяців.

Прокурорами у суді доведено, що з червня по грудень 2017 року чоловік під час візитів до своїх племінниць, які мешкали з батьками у гуртожитку, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру з їх 9-річною подружкою.

Окрім того, влітку цього ж року засуджений повів своїх племінниць і ще одну їх 9-річну подругу до моря, де також вчинив з дівчинкою розпусні дії.

Усі потерпілі, які постраждали від його дій, були подружками і навчались в одній школі. Під час уроку на тему щодо протидії насилля в родині одна з дівчат почала плакати, після чого вчителька відвела її до шкільного психолога, де вона про все розповіла.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури