За шахрайство майже на півмільйона гривень судитимуть жителя Буковини

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного жителя Чернівців за фактами шахрайства та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, обвинувачений бажаючи заволодіти грошовими коштами 18-річного знайомого, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом одержав доступ до банківських рахунків та заволодів грошовими коштами у сумі майже півмільйона гривень, одержаними потерпілим від проведених на криптобіржі фінансових операцій. Частину коштів обвинувачений легалізував та використав на власний розсуд.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області ДКП Нацполіції.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура