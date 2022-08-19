За збут психотропних речовин до 7 років засуджено мешканця Запоріжжя

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя визнано винним громадянина за збут та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Хортицьким районним судом м. Запоріжжя йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією ½ частини належного йому майна.



Прокурорами доведено, що 20-річний місцевий мешканець розкладав по території балки, розташованої у Хортицькому районі міста, придбані з метою збуту психотропні речовини – PVP, розфасовані у 19 згортків клейкої стрічки.

Після кожної зробленої схованки робив фото місця «закладки» та разом із зазначеними географічними координатами надсилав через мобільний додаток своїм «клієнтам». Молодик був затриманий правоохоронцями, при собі він мав частину згортків із психотропами, які не встиг розкласти.

Обвинувачений заперечував свою провину в інкримінуємому йому злочині, і лише під час дебатів, звернувся до суду з каяттям та проханням призначити йому покарання з випробовуванням.

Однак, суд погодився з позицією публічного обвинувача та призначив «закладчику» реальний строк покарання.

Запорізька обласна прокуратура