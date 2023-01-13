ДБР провело обшуки у зрадника із команди зрадника Сальдо, який втікаючи забув «подарунок» від путіна

Працівники ДБР у взаємодії з прокуратурою здійснили обшук у псевдопосадовця окупаційної мерії Херсона, якого підозрюють в роботі на ворога.

Цього разу черга дійшла до фейкового «первого заместителя мэра Херсона».

Під час обшуків було знайдено залишені документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

Показовою знахідкою та черговим доказом для слідства став, начебто, золотий нагородний годинник від президента рф, яким колаборант вихвалявся в оточенні, стверджуючи, що це справжній подарунок від путіна за теплу зустріч «нової влади».

Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно.

Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні «русской глубинки».

Наразі вирішується питання щодо заочного повідомлення фігуранту про підозру.

ДБР