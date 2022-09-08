За зґвалтування дитини 35-річного покидька ув’язнено на 13 років та 6 місяців

За результатами розгляду апеляційної скарги засудженого Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 13 років 6 місяців позбавлення волі засуджено 35-річного чоловіка за зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України).

Подія трапилась у лютому цього року.

Неодноразово судимий співмешканець матері хлопчика скористався тим, що він має порушення інтелектуального розвитку, та зґвалтував його.

Не припинив негідник знущання навіть попри прохання дитини.

Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів стороною обвинувачення повністю доведено винуватість особи в суді першої інстанції.

Обвинувачений не погодився із прийнятим рішенням та оскаржив вирок суду в апеляції.

Однак суд апеляційної інстанції прислухався до доводів прокурора та залишив вирок місцевого суду без змін, а апеляційніу скаргу засудженого – без задоволення.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури