За зґвалтування та вбивство дружини довічно ув’язнено жителя Миргородського району

За публічного обвинувачення Миргородської окружної прокуратури 29-річного місцевого жителя визнано винним у кількох фактах зґвалтувань дружини, що спричинили тяжкі наслідки, та умисному вбивстві, вчиненому з метою приховування цих кримінальних правопорушень, поєднаному зі зґвалтуванням (ч. ч. 2, 5 ст. 152, п. п. 9, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Особі призначено найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

Прокуратурою доведено, що через ревнощі чоловік постійно скоював насильницькі дії стосовно дружини. Не витримавши знущань, у липні 2021 року жінка написала заяву до поліції. Дізнавшись про наявність кримінального провадження, зловмисник підстеріг дружину, яка поверталася з гостей додому, та погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де зґвалтував та задушив. У подальшому він переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці.

Вирок постановлено Шишацьким районним судом Полтавської області. До набрання ним законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури