За зловживання впливом на Одещині затримано поліцейського

В Одеській області поліцейський обіцяв допомогти підозрюваному у кримінальному провадженні вплинути на слідчого в обмін на фінансову винагороду.

Одразу після отримання грошей його затримали оперативники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції та Служби безпеки України.

Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та обласним управлінням Служби безпеки України здійснюється оперативний супровід кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання впливом співробітником поліції.

У противоправній діяльності був викритий 40-річний заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності одного райвідділів поліції Одещини. Він пообіцяв підозрюваному у злочині домовитися зі слідчим щодо пом’якшення покарання за незаконне вирощування рослин конопель. Свої «послуги» поліцейський оцінив у 2000 доларів США.

В рамках очищення системи правоохоронці затримали поліцейського одразу після отримання усієї суми «відкупних». Предмет злочину вилучили.

Наразі слідчі ДБР оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Заходи проводяться за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України