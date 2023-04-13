За зловживання впливом на Одещині затримано поліцейського

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В Одеській області поліцейський обіцяв допомогти підозрюваному у кримінальному провадженні вплинути на слідчого в обмін на фінансову винагороду.

Одразу після отримання грошей його затримали оперативники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції та Служби безпеки України.

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Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та обласним управлінням Служби безпеки України здійснюється оперативний супровід кримінального провадження, розпочатого за фактом зловживання впливом співробітником поліції.

У противоправній діяльності був викритий 40-річний заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності одного райвідділів поліції Одещини. Він пообіцяв підозрюваному у злочині домовитися зі слідчим щодо пом’якшення покарання за незаконне вирощування рослин конопель. Свої «послуги» поліцейський оцінив у 2000 доларів США.

В рамках очищення системи правоохоронці затримали поліцейського одразу після отримання усієї суми «відкупних». Предмет злочину вилучили.

Наразі слідчі ДБР оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Заходи проводяться за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України

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