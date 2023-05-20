За знущання та сексуальне насильство над 11-річною дівчинкою на Київщині затримано пʼятьох осіб

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом особам, четверо з яких неповнолітні, за фактом вчинення дій сексуального характеру стосовно 11-річної дитини (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, дівчинка прийшла в гості до двох своїх подруг 15 і 17 років. Там також перебували неповнолітні хлопець та дівчина віком 14 і 15 років і 22-річний чоловік. Вони вживали алкоголь, після чого почали цькувати й застосовувати фізичну силу до 11-річної дівчини.

Троє дівчат силоміць тримали дівчину, поки 15-річний хлопець здійснював щодо неї дії сексуального характеру та намагався зґвалтувати. Все це на мобільний телефон знімав 22-річний чоловік.

Після знущань вони заборонили дівчині повідомляти кому-небудь про те, що з нею трапилося. Погрожували їй вчиненням аналогічних дій.

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Фастівського райуправління ГУНП в Київській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура