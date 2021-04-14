Затримано підозрюваного у вбивстві жінки, яку знайшли застреленою в орендованій квартирі в Мелітополі

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

12 квітня близько 16:20 до Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся місцевий житель, який заявив, що квартирі по вулиці Гоголя виявив труп своєї матері з ознаками насильницької смерті.

За адресою виїхали керівництво обласного главку та райуправління поліції, слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія. На місці події правоохоронці виявили тіло жінки 1962 року народження з вогнепальним пораненням в області спини.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Над розкриттям цього зухвалого злочину працювали оперативники Управління карного розшуку, слідчого управління, слідчі та оперативні співробітники Мелітопольського районного управління поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла орендувала вказану квартиру з вересня 2020 року. Серед основних версій щодо можливих мотивів скоєння злочину, які розглядались слідством — вчинення з корисливих мотивів та неприязних відносин.

«В результаті спільних дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявися запоріжець 1990 року народження. В ніч на 13 квітня співробітники кримінальної поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення затримали чоловіка за місцем мешкання у місті Запоріжжі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — розповів заступник начальника відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Сергій Мороз.

На даний час фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Запорізької області