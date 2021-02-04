Затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранати в квартирі з дружиною та дитиною

4 лютого після двох годин перемовин поліцейським за силової підтримки бійців КОРДУ вдалося потрапити до квартири , в якій перебував зловмисник з дружиною та 6-річною дитиною. В результаті спецоперації ніхто не постраждав.

3 лютого о 23:20 на спецлінію поліції 102 зателефонував невідомий та повідомив, що знаходиться в квартирі по вулиці Замостянській та збирається підірвати дві гранати.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, було введено в дію поліцейську спеціальну операцію «Грім», на місце події виїхали усі служби оперативного реагування поліції. З будинку евакуювали мешканців. Ситуацію утруднювало те, що в квартирі з потенційно озброєним і небезпечним чоловіком перебували його дружина та малолітня дитина. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та скаржився на життя.

Після майже двох годин перемовин поліцейським вдалося вмовити дружину, яка теж була нетвереза, привідкрити вхідні двері, після чого бійці спецпідрозділу КОРД зайшли до помешкання та миттєво затримали зловмисника.

44-річний затриманий раніше неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом та майже 15 років відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Наразі в його квартирі проводиться обшук. Станом на 2 годину вибухонебезпечних предметів не виявлено.

В діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років.

Національна поліція України