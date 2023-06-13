Затримано жінку, яка вербувала одеситок для зайняття проституцією за кордоном

Мінімум п’ять років за ґратами може загрожувати 23-річній уродженці Харківщини, яка з метою особистого збагачення підшукала жінок зі скрутним матеріальним становищем та організувала їх перевезення «на заробітки» до Литовської Республіки.

Викрили та припинили дії зловмисниці працівники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та відділення поліції № 3 Одеського районного управління № 1 спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси.

Встановлено, що у квітні цього року фігурантка, вирішивши збагатитися на експлуатації уразливої категорії жінок, розшукала кількох жительок Одеси, які не мали роботи та терміново потребували грошей. Користуючись вразливим становищем одеситок, зловмисниця увійшла в довіру до них та пообіцяла легкий заробіток за кордоном. За її словами, жінки мали працювати в салонах, де надавали б інтимні послуги за грошову винагороду. Робітницям вона гарантувала безпеку, оплату від 500 до 1000 євро за ніч, «порядних» клієнтів та безкоштовне проживання. Отримавши згоду, зловмисниця відразу поставила громадянок в залежне від себе матеріальне становище, зобов’язавши повернути їй гроші за квитки та інші першочергові матеріальні витрати, які взяла на себе.

Автобус із завербованими жінками правоохоронці зупинили на Київському шосе, а вербувальницю затримали за місцем її мешкання.

З оселі правопорушниці під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільні телефони з перепискою із громадянками, яких завербувала, та інші докази протиправної діяльності.

За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі повідомили зловмисниці про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто у вербуванні, переміщенні людини, з метою експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, вчинених щодо кількох осіб.

Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області