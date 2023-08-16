Заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже ₴2 млрд. – викрито організовану групу

15 серпня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам – учасникам організованої групи, яка заволоділа земельними ділянками площею понад 1 200 га на Київщині. Їх дії призвели до заподіяння понад 1,8 млрд грн збитків державі.

Серед підозрюваних:

– колишній заступник керівника ДП «Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» — організатор схеми;

– двоє колишніх посадовців ГУ Держгеокадастру в Київській області – виконавці злочину (один із них – наразі керівник одного з ЦОВВ);

– дві фізичні особи, пов’язані із колишнім керівництвом Держгеокадастру – пособники злочину.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства у 2018–2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб ГУ Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння державними землями сільськогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області, з подальшим їх вилученням та наданням у приватну власність підконтрольним суб’єктам.

За для реалізації злочинного плану використано процедуру безкоштовної приватизації земельних ділянок пільговими категоріями, зокрема зі статусом учасника бойових дій. Проте слідством установлено, що реалізація такого права здійснювалась формально на підставі підроблених документів, оскільки номінальні власники не знали про отримання ними земельних ділянок та їх подальший продаж.

Установлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у м. Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва.

Завдяки оперативній співпраці САП і НАБУ у 2020–2021 роках на усі земельні ділянки накладено арешт із забороною їх забудови та зміни цільового призначення, що дозволило зберегти їх для громади Київщини.

Наразі встановлюються інші можливі учасники злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура