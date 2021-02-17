Заволодіння понад ₴8 млн. на ремонті судна – підозрюють керівника філії держустанови та підприємця (ФОТО)

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру керівнику однієї з філій державної установи «Держгідрографія» та приватному підприємцю у заволодінні шахрайським шляхом бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, упродовж 2018 року підприємець з метою заволодіння бюджетними коштами під виглядом проведення робіт з ремонту річкових суден організував діяльність групи осіб, до складу якої увійшли начальник філії державної установи «Дніпровський район Держгідрографії», директор підрядної організації та інші на цей час невстановлені особи.

Згідно розробленої схеми, начальник філії забезпечив перемогу у тендері підконтрольному товариству. Як наслідок, між підприємством та державною установою був укладений договір про надання послуг з ремонту судна «Маяк», вартість яких становить близько 16 млн грн.

Після цього з підприємством була безпідставно укладена додаткова угода, згідно з якою без обґрунтування змінено умови оплати робіт та без фактичного їх виконання перераховано авансом державні кошти у сумі 11 млн грн.

Отримавши кошти, директор товариства перевів близько 8,1 млн грн підприємствам з ознаками фіктивності для обготівкування, після чого вони були розподілені між учасниками групи.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи державній установі «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму 8,1 млн грн.

Раніше у даному провадженні повідомлено про підозру директору підрядної організації – переможцю тендера.

Окрім того, наразі встановлюються додаткові епізоди та інші учасники злочину, у тому числі серед службових осіб ДУ «Держгідрографії».

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту економіки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури