Жінка яка зіграла роль фіктивної власниці квартири, відсидить 5 років

Дніпровський районний суд міста Києва визнав громадянку винною у шахрайському заволодінні майном і використанні підроблених документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 12 квітня.

Жінка розповіла суду, що мала фінансові труднощі і жила на вокзалі. У грудні 2021 року до неї на вокзалі підійшов незнайомець та запитав, чи потрібна їй робота. Спочатку їй пропонували сортувати продукти на ринку на Троєщині. Але згодом цей чоловік, імʼя якого вона вже не памʼятає, запропонував їй заробити грошей, пояснивши, що необхідно буде лише ставити свій підпис замість іншої особи. Їй пояснили, що нема про що хвилюватись, оскільки будь-які спадкоємці квартир, щодо яких оформлювались документи, відсутні.

Обвинувачена пригадує, що влітку вона поставили підпис у паспорті на імʼя іншої особи, який був новий і навіть без фото. Пізніше у цей паспорт вклеїли фото обвинуваченої.

Зловмисники підробили договір, що покійна бабуся встигла продати квартиру іншій особі, роль якої за підробленим паспортом виконувала обвинувачена.

У червні-липні 2022 року жінка приходила до нотаріуса і підписувала документи щодо реєстрації права власності на квартиру. Після візиту до нотаріуса вона отримала 200 грн.

Квартиру продавали за 34 тисячі доларів. Обвинуваченій за її участь пообіцяли одну тисячу гривень. Але фактично вона завжди отримувала 200 чи 500 гривень.

Іншим разом квартиру, власник якої помер, хотіли відчужити через схему з іпотекою. Обвинувачена нібито позичила 1,3 млн грн і передавала цю квартиру в іпотеку. За умовами договору, гроші мали бути повернуті протягом місяця. Очікувалося, що позику не віддадуть і квартира перейде іпотекодержателю, який також був підставною особою.

13 грудня 2022-го обвинувачена і чоловік, який грав роль іпотекодержателя, були затримані поліцією в офісі нотаріуса.

Хто саме керував усіма діями обвинувачена нібито не знає. Вона лише ставила свої підписи в документах. Власниками квартир обвинувачена також не цікавилась. Їй говорили тільки, що вони померли і квартири потрібно продати.

Жінка сказала суду, що про вчинене шкодує, пояснювала свої дії скрутним матеріальним становищем. У судовому засіданні просила вибачення у потерпілої жінки, яка купила квартиру.

Показання суду дав чоловік, який показав, що 19 січня 2022 року померла його бабуся. У звʼязку з початком повномасштабної війни процедура прийняття спадщини дещо затягнулася і згодом він дізнався, що квартира бабусі вже оформлена на іншу людину. Оскільки внук знав, що продати квартиру бабуся нікому не могла, то написав заяву до поліції.

Жінка, яка купила квартиру, розповіла, що ріелтор познайомив її з чоловіком, який назвався представником хазяйки квартири. Власницю вона побачила вперше у нотаріуса тільки коли передавала завдаток за квартиру.

Сумнівів у тому, що обвинувачена є власницею квартири в потерпілої не виникло. Від двох нотаріусів вона отримала інформацію про те, що квартира «чиста», не закладена, обтяжень не має. Коли потерпіла закінчила ремонт у придбаній квартирі, навесні березня 2023 року їй зателефонував слідчий і повідомив про шахрайство.

Жінку засудили до 5 років увʼязнення із конфіскацією майна. Але до набуття вироком законної сили вона залишається на свободі. Раніше обвинувачена провела близько 5 місяців під вартою, а потім її відпустили під домашній арешт — у неї начебто є помешкання у Київській області.

Оскільки рішення про реєстрацію права власності на квартиру ще не було скасоване, договір купівлі-продажу квартири судом недійсним чи неукладеним не визнавався, то суд вважав передчасним цивільний позов потерпілої жінки, яка купила в шахраїв квартиру.

Із обвинуваченої стягують 150 тисяч моральної шоди і 40 тисяч гривень компенсації витрат потерпілого спадкоємця на правову допомогу,

Організатори шахрайського заволодіння квартирами у вироку зазначені як невстановлені особи.

Разом із обвинуваченою початково судили чоловіка, який був фіктивним іпотеодержателем.

Однак у червні 2023-го його призвали на військову службу за загальною мобілізацією. Тому щодо судовий розгляд щодо цього обвинуваченого зупинили і виділили матеріали в окреме провадження.