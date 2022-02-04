Жінка зі спільницею використовувала малолітніх дітей для виготовлення порно

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканкам Миколаївської області у виготовленні, розповсюдженні, збуті дитячої порнографії та у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 КК України).

До правоохоронних органів України надійшла інформація від іноземних колег про розповсюдження у мережі Інтернет фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участі двох малолітніх дівчаток, ймовірно з України.

У межах розпочатого кримінального провадження, слідством встановлено, що до виготовлення протиправного контенту причетна мешканка Миколаївської області, яка використовувала для зйомок власних дітей 9 та 11 років. Жінка діяла спільно зі своєю 17-річною знайомою.

Вони вигадували сценарії сексуальних сцен та примушували дітей брати участь у зйомках. Відеофайли порнографічного характеру розповсюджували за гроші через Інтернет.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з Солом’янським управлінням поліції ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора