Житель Збаражчини став жертвою інтернет-шахрая

Правоохоронці нагадують про небезпеку фішингових ресурсів



Неправдиві повідомлення, як правило, створюють аферисти для отримання банківських реквізитів та отримання конфіденційної інформації власників рахунків. Зібрані дані вони використовують для викрадення грошей чужих електронних гаманців.

За такою схемою невідома особа ошукала мешканця області. Потерпілий через інтернет продавав сільськогосподарську техніку. До нього телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав йому фішингове посилання, за якими продавець ввів свої банківські дані. В результаті шахрай заволодів всіма заощадженнями потерпілого. Сума – 12 500 гривень.

Відомості про подію працівники поліції відділення поліції № 4 м. Збараж внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазвичай посилання на фішингові ресурси надходить електронною поштою або у месенджерах. Такі ресурси можуть повністю копіювати дизайн інтернет-магазинів, банків, платформ оголошень, сервісів обміну валют, служб доставки тощо. За посиланням необхідно вказати дані банківської картки (номер та термін дії картки, PIN та СVV-код), а також конфіденційні дані будь-то дата народження, дівоче прізвище матері, логіни та паролі від різних ресурсів тощо.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам:

— купувати товари лише на перевірених сайтах;

— не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми;

— уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

— нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області