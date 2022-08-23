Житель сумщини після розмови з «працівником банку» втратив 42 тисячі гривень

Невідомий чоловік представився працівником банку та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 42 тисячі гривень, які належать 40-річному мешканцю міста Буринь.

До Конотопського районного відділу поліції за допомогою звернувся місцевий житель. Потерпілий повідомив, що ввечері до нього на мобільний телефон надійшов дзвінок від незнайомця. Під час розмови останній назвався працівником служби безпеки банку, клієнтом якого є потерпілий.

Зловмисник переконливо повідомив, що з карток потерпілого намагалися зняти гроші, а для їх збереження потрібно виконати певний алгоритм дій запропонований шахраєм.

Заявник нічого не підозрюючи, виконав всі вказівки, які надходили під час телефонної розмови та в результаті втратив 42 тисячі гривень з власних рахунків.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян та наголошують не довіряти незнайомцям, які пропонують виконати будь-які фінансові операції з їх допомогою. У разі подібних випадків зверніться до служби безпеки вашого банку.

Відділ комунікації поліції Сумської області