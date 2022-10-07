Жителька Буковини перевозила військовозобов’язаного через кордон у багажнику автівки

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянці, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаного через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, жителька Чернівецького району, за 4000 євро, організувала для жителя Буковини, який підпадає під заборону покидати територію України у зв’язку з введенням воєнного стану, незаконний перетин держкордону. Жінка намагалась вивезти громадянина до Румунії, приховавши його у багажнику транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter».

Організаторку незаконного переправлення та особу призовного віку викрили правоохоронці під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Порубне-Сірет.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура