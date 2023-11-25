Жителю Одещини повідомили про підозру в систематичному психологічному та фізичному насильстві над старенькою матір’ю

За скоєне домашньому тирану загрожує до двох років позбавлення волі.

Літня жінка потерпала від сина, з яким проживала разом, переважно, коли він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Раніше судимий за майнові злочини чоловік влаштовував з матір’ю сварки, лаявся на неї, ображав та навіть бив.

Після кожного конфлікту потерпіла зверталася до поліції, і правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні матеріали, передбачені за домашнє насильство статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд виносив покарання у вигляді штрафів чоловіку, а поліцейські попереджали його про кримінальну відповідальність у разі вчинення повторних протиправних дій.

Втім жодних належних висновків громадянин для себе не зробив. Після повідомлення 77-річної жінки про те, що її син вчергове влаштував сварку посеред ночі, поліцейські розпочали провадження за фактом систематичного вчинення домашнього насильства, що кваліфікується статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному систематичному вчиненні психологічного та фізичного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психічних та фізичних страждань й погіршення якості життя потерпілої», – розповів заступник начальника відділу поліції – начальник слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Назарій Кучмій.

Зазначимо, що це правопорушення карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Поліцейські закликають громадян не терпіти домашнє насильство, а відразу звертатися по допомогу до поліції. Також цілодобову психологічну та юридичну консультації з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації ви можете отримати за номером Національної безкоштовної «гарячої лінії» «116-123» та номером Урядової «гарячої лінії» «15-47».

Березівський районний відділ поліції Одещини