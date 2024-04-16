Зловживання при закупівлях для ЗСУ: НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
Із березня 2022 року він перестав з’являтись на судових засіданнях.
Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих державі збитків – понад 17 млн грн.
У НАБУ нагадали, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.
“У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук”, – йдеться в повідомленні.
Справа Гладковського
- Олега Гладковського підозрюють у зловживанні службовим становищем і декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Кримінального кодексу).
- Слідство встановило, що ексзаступник міністра оборони, директор департаменту військово-технічної політики розвитку озброєння і військової техніки в змові з Гладковським у 2017 році організували закупівлю в рамках державного оборонного замовлення вантажних автомобілів “МАЗ 6317” (Богдан 6317) за завищеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №2”, що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації “Богдан” – частки в статутному капіталі яких як прямо, так і опосередковано належали Гладковському та його оточенню.
- На стадії формування оборонзамовлення уряд висунув низку вимог. Серед іншого, йшлося про рівень локалізації виробництва автомобілів, який повинен був становити не менш ніж 60%. На той момент згадані автомобілі не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього 10%.
- У результаті лобістських дій вимоги до локалізації зменшили до 20%. Незважаючи на той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення – за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.
- Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.
- Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.
- У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов’язань закінчується 5 червня.
- 3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.