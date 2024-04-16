Зловживання при закупівлях для ЗСУ: НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міноборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами. Сума завданих державі збитків – понад 17 млн грн.

У НАБУ нагадали, що 19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня за нього внесли заставу.

“У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. Відтак, його оголосили в розшук”, – йдеться в повідомленні.

Справа Гладковського