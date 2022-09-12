Зрадник готував для окупантів списки «потенційних цілей» серед українських топпосадовців зі спецслужб і правоохоронців

У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб, який професійно володів методами конспірації. Ним виявився колишній керівник кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Зловмисник збирав розвіддані у тому числі і щодо керівництва Служби безпеки.

Також ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав у москву своєму «зв’язковому» – кадровому співробітнику мвд рф Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує фсб.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення «потенційних цілей» серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.

Встановлено, що ворожий поплічник переїхав до Одеси після звільнення з міліції у 2014 році. У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег-правоохоронців.

За даними контррозвідки СБУ, зрадник був завербований представниками країни-агресора у червні 2022 року.

Відтоді за вказівкою московських «кураторів» агент збирав розвідінформацію щодо Сил безпеки та оборони, відомості про суспільно-політичну ситуацію на півдні України. Для передачі даних в рф застосовував заздалегідь відпрацьований канал електронного зв’язку.

До підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з представниками рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та йому судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших винних осіб.

Служба безпеки України