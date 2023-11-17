Звягельські поліцейські швидко розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві

Уночі 17 листопада до поліції надійшло повідомлення від жителя райцентру про виявлення тіла свого племінника без ознак життя у під’їзді будинку. Правоохоронці провели огляд потерпілого та помітили на ньому тілесні ушкодження. За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стало удушення.

Поліцейські встановили, що загиблий – 34-річний місцевий житель. У ході першочергових заходів оперативникам райвідділу вдалося з’ясувати, з ким напередодні спілкувався потерпілий.

Зібравши необхідні докази, поліцейські швидко розшукали причетного до вбивства неподалік місця скоєння злочину. Ним виявився 50-річний житель райцентру.

Правоохоронці попередньо встановили, що ввечері 16 листопада у квартирі підозрюваного двоє чоловіків вживали спиртне. Потому між ними виник раптовий конфлікт, у ході якого господар оселі мотузкою задушив гостя.

Згодом він забрав знаряддя вбивства та пішов геть, проте вирішив повернутися. Побачивши, що знайомий перебуває без ознак життя, він виніс його на сходинковий майданчик та залишив тіло під дверима дядька загиблого, свого сусіда, який і зателефонував до поліції.

Відтак слідчі Звягельського райвідділу затримали причетного до події у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії для оголошення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства затриманому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Звягельська окружна прокуратура.

Звягельський районний відділ поліції