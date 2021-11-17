 Что обычно делают заемщики, если нужно срочно взять быстрый кредит не боясь отказа?

Подавая любую кредитную заявку в банк, всегда есть шанс получить отказ. Особенно это касается краткосрочных потребительских микрозаймов – большие финансовые учреждения, часто не заинтересованы в таких клиентах, так как они не приносят им достаточной прибыли.

Кроме того, заемщику потребуется проходить сложную и длительную процедуру сбора документов и проверки, которая может занять много времени. Если кому-то нужно срочно взять кредит на карту без отказа – чаще всего люди оформляют мгновенный займ в МФО.

Почему МФО удобнее банка?

Банковские микрокредиты характеризуются высоким процентом отказов. Чаще всего причинами негативного решения могут быть:

возраст клиента – банк не выдаст кредита заемщикам младше 24-25 лет;

отсутствие места работы с официальным оформлением – без справки о размере регулярного денежного дохода заявки не рассматриваются;

слишком низкий размер заработной платы;

недостаточно большой стаж работы на последнем месте – у большинства банков он должен составлять не менее полугода;

отсутствие поручителей или имущественного залога;

испорченная кредитная история.

Эти и многие другие причины формируют слишком высокие требования к каждому заемщику, поэтому нуждающиеся в срочных деньгах берут деньги в микрокредитных организациях. Быстрые онлайн-кредиты, как правило, выдаются микрофинансовыми организациями на личный счет заемщика круглосуточно, достаточно иметь доступ к интернету через компьютер или смартфон – нарушать карантинные требования и лично посещать офис не нужно.

Кто может взять такой онлайн кредит на карту в МФО?

Получить мгновенный займ онлайн на карту имеет право любой гражданин Украины в возрастной группе 18-65 лет. Для этого ему потребуется индивидуальный налоговый номер и внутренний паспорт, электронная почта и мобильный телефон, доступ к сайту микрофинансовой организации через любое устройство.

Новички, проходя первую регистрацию, имеют право взять кредит под 0,01 процент в день на период до одного месяца. Размер займа при этом ограничен планкой в пять тысяч грн, но он автоматически увеличивается при успешном и своевременном погашении долга. Срок выплаты задолженности тоже можно пролонгировать через сайт компании, оплатив только процентные платежи. Такие онлайн займы, которые выплачиваются на карту, даже новичок может получить всего за десять или пятнадцать минут, не боясь отказа, а для следующих микрокредитов заново регистрироваться и заполнять анкету не потребуется.

Могут ли МФО отказать клиенту и какие причины отказа являются самыми распространенными?

Отказ в выдаче срочного микрозайма – редкое явление для МФО. Чаще всего это происходит из-за выявленных мошеннических действий, большого количества просроченных долгов или ошибок, допущенных при заполнении анкеты. Последняя проблема является наиболее легко исправимой – достаточно заново заполнить заявку и отправить ее для проверки повторно. А вот пытаться обмануть микрофинансовую организацию не стоит – любые злонамеренные действия моментально выявляются и вероятность ошибки в такой ситуации минимальная.

Как погасить свой долг перед микрофинансовой организацией?

Внести деньги на расчетный счет МФО https://cashberry.com.ua/ru и закрыть задолженность можно как с помощью банковской карты, так и наличными. В первом случае оплата проводится моментально и без комиссии через сайт кредитной организации, а наличные деньги можно внести через платежные терминалы или банк по реквизитам, указанным в личном кабинете на сайте компании. Главное помнить, что только своевременное погашение быстрого микрокредита, позволяет избежать уплаты сверхвысоких процентов по нему.