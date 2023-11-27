Поки посіпаки Кремля перекривають кордон з Україною, Німеччина заблокувала кордон з Польщею

Між Німеччиною та Польщею спостерігається затор із вантажних автомобілів на 40 кілометрів. Німецька митниця почала ретельно перевіряти автомобілі, що в’їжджають в країну. Перевірку транспорту на кордоні пов’язують з боротьбою з нелегалами.

На кордоні Німеччини з Польщею застрягли сотні вантажівок. Через це утворився затор на 40 кілометрів. Відео з “пробкою” опублікував у соцмережах український перевізник Сергій Владі. Вантажівки застрягли на трасі Дрезден – Вроцлав. За його словами, німецька митниця ретельно перевіряє всі польські машини, що в’їжджають в країну.

Перевірку транспорту на кордоні пов’язують з боротьбою з нелегалами

Щільний трафік та черги з автомобілів на кордоні Німеччини та Польщі ймовірно пов’язані з тим, що німецька влада намагається припинити потік нелегальних мігрантів в країну. Ще в жовтні Берлін запровадив прикордонний контроль з Польщею, Чехією та Швейцарією, в межах якого почалися ретельні перевірки транспорту, що їде до Німеччини.

Блокада українського кордону польськими перевізниками

Не покращилася ситуація і на польсько-українському кордоні. Через блокування чотирьох пунктів пропуску в черзі стоять 3 500 вантажівок, з них 1 400 – у “Шегинях”. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Щільний трафік також на пунктах пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне” і “Медика-Шегині”, – повідомив Демченко.

На допомогу українським далекобійникам прийшли польські волонтери з організації Fundacja Humanitarna Folkowisko. Вони доправляють українським водіям, які заблоковані, гарячу їжу, питну воду та хліб.

Польські перевізники можуть перекрити всі пункти пропуску

На польсько-українському кордоні ситуація стає все більш напруженою. Польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску. Про це повідомляє Polsat News.

“Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде в правильному напрямку”, – сказав представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують три КПП на кордоні з Україною для вантажівок, у четвер почали блокаду ще одного пункту пропуску – “Медика-Шегині”. // ukrayina.pl