Франція та Німеччина застерегли РФ від нової агресії проти України: спільна заява міністрів

Разом з тим міністри закликали зберігати стриманість і Україну.

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини Жан-Ів Ле Дріан та Хайко Маас підписали спільну заяву за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Документ містить попередження про «серйозні наслідки» для РФ у разі подальших спроб підірвати територіальну цілісність України.

Текст заяви оприлюднено на сайті МЗС Франції.

У ній, серед іншого, зазначається, що Німеччина та Франція «підтвердили свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

«Зіткнувшись із новим занепокоєнням, пов’язаним із переміщенням російських військ і військової техніки поблизу України, обидва міністри закликали Росію до стриманості та бути прозорою щодо своєї військової діяльності. Будь-яка подальша спроба підірвати територіальну цілісність України матиме серйозні наслідки», — йдеться у заяві.

Разом з тим міністри закликали Україну зберігати стриманість. Вони зазначили, що вже навесні 2021 року Україна внесла значний внесок у деескалацію напруженості, незважаючи на агресивну російську риторику та недостатню прозорість з боку Росії з огляду на її міжнародні зобов’язання.

«Ми висловили стурбованість погіршенням безпекової ситуації на Донбасі. Ми закликали Україну продовжувати повну реалізацію Мінських домовленостей і продовжувати свою участь у переговорах у Нормандському форматі.Ми залишаємось відданими досягненню врегулювання конфлікту на основі Мінських угод. Ми шкодуємо про нову відмову Росії провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі і ще раз підтверджуємо готовність до конструктивної та змістовної зустрічі та дискусій. Ми знову закликаємо Росію зробити те ж саме для досягнення міцного миру на Донбасі», — йдеться у заяві.

Зазначається, що Німеччина, Франція та Україна продовжуватимуть обмін і тісну координацію з усіх питань, що становлять спільний інтерес та викликають стурбованість.

Раніше сьогодні президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 12 листопада під час зустрічі міністрів закордонних справ й оборони Росії та Франції російські представники отримали попередження про серйозні наслідки в разі нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і міністр оборони Флоренс Парлі висловили свою стурбованість через погіршення безпекової ситуації в Україні.

Повідомлення про чергове нарощення російської техніки на українських кордонах почали зʼявлятися в жовтні. Спочатку про це стали писати закордонні ЗМІ, однак Офіс президента заперечував нарощення російських сил. Але минулого тижня Президент Володимир Зеленський визнав, що РФ накопичила війська поблизу нашої держави. За його даними, йдеться про понад 100 тис. військових. // LB.ua